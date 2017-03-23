Умер легендарный эстонский актер Л.Ульфсак

На счету Л.Ульфсак десятки ролей в самых разных фильмах: "Арабелла - дочь пирата", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить" и другие. Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2015 году.

В 1966 году Л.Ульфсак закончил Таллинскую среднюю школу №7. В 1970 году - актерский факультет Таллинской консерватории.

С 1969 по 1978 гг. Л.Ульфсак работал актером в Молодежном театре, с 1978-1985 гг. - в Таллиннском академическом драматическом театре имени В. Кингисеппа, с 1994 года - в Эстонском драматическом театре, а с 1985 по 1994 гг. - актером и режиссером на студии "Таллиннфильм".

Напомним, 27 февраля актер Нил Финглтон, известный по роли гиганта Мега Могучего в сериале "Игра престолов", скончался на 37-м году жизни, предположительно от сердечной недостаточности.