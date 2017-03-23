Помер легендарний естонський актор Л.Ульфсак

На рахунку Лембіта Ульфсак десятки ролей в самих різних фільмах: "Арабелла - дочка пірата", "Мері Поппінс, до побачення", "ТАСС уповноважений заявити" та інших. Один з останніх фільмів з його участю "Мандарини" грузинського режисера Зази Урушадзе був номінований на премію "Оскар" і "Золотий глобус" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою" у 2015 році.

У 1966 році Л.Ульфсак закінчив Талліннську середню школу №7. У 1970 році - акторський факультет Таллінській консерваторії.

З 1969 по 1978 Л.Ульфсак працював актором в Молодіжному театрі, з 1978-1985 рр - в Талліннському академічному драматичному театрі імені В. Кингисеппа, з 1994 року - в Естонському драматичному театрі, а з 1985 по 1994 рр - актором і режисером на студії "Талліннфільм".

Нагадаємо, 27 лютого актор Ніл Фінглтон, відомий по ролі гіганта Мега Могутнього в серіалі “Гра престолів”, помер на 37-му році життя, імовірно від серцевої недостатності.