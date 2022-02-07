Умер бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На 84-м году жизни скончался крымский политик, бывший председатель Верховной Рады АРК и экс-депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч. Об этом в Facebook сообщил председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин, пишет УНН.
Цитата:
“На 84 году жизни после тяжелой болезни нас покинул легендарный человек, политик Борис Давыдович Дейч! Трудно поверить, что его уже нет. Память Бориса Давыдовича Дейча навсегда сохранится в наших сердцах”, — написал Гендин.
Детали
В частности, СМИ Крыма сообщают, что Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что он был привит и сделал ревакцинацию.
Дополнение
Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины V, VI, VII созывов 2006-2014 лет. Был председателем Верховной Рады Крыма в 2002-2006 годах. Дейч был членом Партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии.
После аннексии Крыма Борис Дейч, избранный в парламент Украины в 2012 году по одному из мажоритарных округов в Крыму, голосовал на так называемом “крымском референдуме” и осенью 2014 года на российских выборах в Крыму.