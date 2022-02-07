Помер колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На 84-у році життя помер кримський політик, колишній голова Верховної Ради АРК та екс-депутат Верховної Ради України Борис Дейч. Про це у Facebook повідомив голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін, пише УНН.
Цитата:
“На 84 році життя після тяжкої хвороби нас покинув легендарний чоловік, політик Борис Давидович Дейч! Тяжко повірити, що його вже немає. Пам’ять про Бориса Давидовича Дейча назавжди збережеться у наших серцях”, — написав Гендін.
Деталі
Зокрема, ЗМІ Криму повідомляють, що Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв’язку із захворюванням на COVID-19. Повідомляється, що він був щеплений і зробив ревакцинацію.
Доповнення
Борис Дейч був українським політиком, народним депутатом України V, VI, VII скликань 2006-2014 років. Був головою Верховної Ради Криму у 2002-2006 роках. Дейч був членом Партії регіонів із 2001 року, членом політради партії.
Після анексії Криму Борис Дейч, обраний до парламенту України у 2012 році за одним із мажоритарних округів у Криму, голосував на так званому “кримському референдумі” та восени 2014 року на російських виборах у Криму.