Умер художник и музыкант, работавший с группой "Кино"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В возрасте 52 лет умер художник и музыкант Андрей Крисанов, который работал с группами "Кино" и "Поп-механика", передает УНН.
"Андрей Крисанов ... покинул нас. Я просил его об интервью этой зимой - он уже не хотел ни о чем говорить. Покойся с миром ... ", - написал музикант Алексей Вишня.
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Как пишут российские СМИ, у Крисанова было онкологическое заболевание.
Отметим, Андрей Крисанов играл на концертах групп "Кино" и "Поп-механика". Кроме того, он является автором обложки альбома "Группа крови" группы "Кино".