Умер художник и музыкант, работавший с группой "Кино"

"Андрей Крисанов ... покинул нас. Я просил его об интервью этой зимой - он уже не хотел ни о чем говорить. Покойся с миром ... ", - написал музикант Алексей Вишня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер тату-модель Zombie Boy

Как пишут российские СМИ, у Крисанова было онкологическое заболевание.

Отметим, Андрей Крисанов играл на концертах групп "Кино" и "Поп-механика". Кроме того, он является автором обложки альбома "Группа крови" группы "Кино".