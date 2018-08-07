Помер художник та музикант, який працював із гуртом "Кіно"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У віці 52 років помер художник і музикант Андрій Крисанов, який працював із гуртами "Кіно" та "Поп-механіка", передає УНН.
“Андрій Крисанов... покинув нас. Я просив його про інтерв’ю цієї зими — він уже не хотів ні про що говорити. Спочивай з миром...”, — написав музикант Олексій Вишня.
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Як пишуть російські ЗМІ, у Крисанова було онкологічне захворювання.
Зазначимо, Андрій Крисанов грав на концертах гуртів “Кіно” і “Поп-механіка”. Крім того, він є автором обкладинки альбому “Група крові” групи “Кіно”.