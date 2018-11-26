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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100612 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142395 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139249 просмотра

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Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133706 просмотра

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Эксклюзив
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Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Киев  •  УНН

 • 9123 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет, со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.

Сейчас официального подтверждения этой информации нет.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 в Италии, в Парме. Окончил Римский университет, где изучал современную литературу. Хотя Бертолуччи и получил признание как поэт, в 1961 году он начал работать помощником режиссера у Пьера Паоло Пазолини.

В возрасте 24 лет Бертолуччи снял свой первый профессиональный фильм "Перед революцией" (1964). Затем он поставил по повести Ф. М. Достоевского "Двойник" фильм "Партнер" (1968), снятый под влиянием Жан-Люка Годара в духе "новой волны" французского кино. Новый успех ждал режиссера после выхода на экраны его фильма "Конформист" (1971), который был признан критиками шедевром мирового кино, а следующая лента, "Последнее танго в Париже" (1973), произвела неизгладимое впечатление на зрителей и профессионалов кинематографа.

Крупнейшим произведением Бернардо Бертолуччи стала картина "Двадцатый век" (1976). Эпическая лента "Последний император" (1987) удостоилась мирового признания и получила девять "Оскаров".

Напомним, знаменитый американский иллюзионист и актер Рики Джей умер в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет.

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