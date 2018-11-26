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Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі

Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Італійський режисер Бернардо Бертолуччі помер у віці 77 років, з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Бернардо Бертолуччі народився 16 березня 1940 року в Італії, у Пармі. Закінчив Римський університет, де вивчав сучасну літературу. Хоча Бертолуччі і отримав визнання як поет, у 1961 році він почав працювати помічником режисера у П’єра Паоло Пазоліні .

У віці 24 років Бертолуччі зняв свій перший професійний фільм “Перед революцією” (1964). Потім він поставив за повістю Ф. М. Достоєвського “Двійник” фільм “Партнер” (1968), знятий під впливом Жан-Люка Годара у дусі “нової хвилі” французького кіно. Новий успіх чекав режисера після виходу на екрани його фільму “Конформіст” (1971), який був визнаний критиками шедевром світового кіно, а наступна стрічка, “Останнє танго в Парижі” (1973), справила незабутнє враження на глядачів і професіоналів кінематографа.

Найбільшим твором Бернардо Бертолуччі стала картина “Двадцяте століття” (1976). Епічна стрічка “Останній імператор” (1987) удостоїлася світового визнання й отримала дев’ять “Оскарів”.

Нагадаємо, знаменитий американський ілюзіоніст і актор Рікі Джей помер в Лос-Анджелесі у віці 72 років.

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