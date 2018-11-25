Помер американський актор і ілюзіоніст Рікі Джей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Знаменитий американський ілюзіоніст і актор Рікі Джей помер в Лос-Анджелесі у віці 72 років, повідомляє The Hollywood Reporter, інформує УНН.
Видання уточнює, що смерть сталася з природних причин.
“Він був єдиним у своєму роді, ми більше ніколи його не побачимо”, — заявив виданню його менеджер Уїнстон Симон.
Річард Джей Поташ народився в 1948 році в Брукліні. За його власними спогадами, фокусами він почав займатися у віці чотирьох років.
Ріки Джей прославився як ілюзіоніст завдяки унікальним фокусам з картами і уявленням, що демонструє можливості пам’яті. Крім того, він відомий як актор, зіграв кібертерориста в картині “Ночі в стилі бугі” (1997), а також консультант в багатьох фільмах, таких як “Ілюзіоніст” (2006), “Престиж” (2006) і “Тринадцять друзів Оушена” (2007).
Джей вперше виступив на публіці у віці чотирьох років, в 1953 році, коли він з’явився на телевізійній програмі Time For Pets. У 1990-х роках він з компаньйоном відкрив фірму, яка консультувала проекти Голлівуду і розробляла трюки для фільмів і телепроектів.
Як повідомляв УНН, помер автор слів до маршу “Прощання слов’янки”.