Помер американський актор і ілюзіоніст Рікі Джей

Видання уточнює, що смерть сталася з природних причин.

“Він був єдиним у своєму роді, ми більше ніколи його не побачимо”, — заявив виданню його менеджер Уїнстон Симон.

Річард Джей Поташ народився в 1948 році в Брукліні. За його власними спогадами, фокусами він почав займатися у віці чотирьох років.

Ріки Джей прославився як ілюзіоніст завдяки унікальним фокусам з картами і уявленням, що демонструє можливості пам’яті. Крім того, він відомий як актор, зіграв кібертерориста в картині “Ночі в стилі бугі” (1997), а також консультант в багатьох фільмах, таких як “Ілюзіоніст” (2006), “Престиж” (2006) і “Тринадцять друзів Оушена” (2007).

Джей вперше виступив на публіці у віці чотирьох років, в 1953 році, коли він з’явився на телевізійній програмі Time For Pets. У 1990-х роках він з компаньйоном відкрив фірму, яка консультувала проекти Голлівуду і розробляла трюки для фільмів і телепроектів.

Як повідомляв УНН, помер автор слів до маршу “Прощання слов’янки”.