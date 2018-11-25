Умер американский актер и иллюзионист Рики Джей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Знаменитый американский иллюзионист и актер Рики Джей умер в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет, сообщает The Hollywood Reporter, информирует УНН.
Издание уточняет, что смерть произошла по естественным причинам.
“Он был единственным в своем роде, мы больше никогда его не увидим”, — заявил изданию его менеджер Уинстон Симон.
Ричард Джей Поташ родился в 1948 году в Бруклине. По его собственным воспоминаниям, фокусами он начал заниматься в возрасте четырех лет.
Рики Джей прославился как иллюзионист благодаря уникальным фокусам с картами и представлениям, демонстрирующим возможности памяти. Кроме того, он известен как актер, сыграл кибертеррориста в картине “Ночи в стиле буги” (1997), а также консультант во многих фильмах, таких как “Иллюзионист” (2006), “Престиж” (2006) и “Тринадцать друзей Оушена” (2007).
Джей впервые выступил на публике в возрасте четырех лет, в 1953 году, когда он появился на телевизионной программе Time For Pets. В 1990-х годах он с компаньоном открыл фирму, которая консультировала проекты Голливуда и разрабатывала трюки для фильмов и телепроектов.
Как сообщал УНН, умер автор слов к маршу “Прощание славянки”.