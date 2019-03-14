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Умер гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг

Киев • УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Гоночный директор “Формулы-1” Чарли Уайтинг умер в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала легочная эмболия, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), передает УНН.

Умер гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг

“Я знаю Чарли Уайтинга много лет, он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в „Формуле-1“, которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. „Формула-1“ потеряла верного друга”, — заявил президент FIA Жан Тодт.

Свои соболезнования уже принесли команды McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing и другие.

В качестве гоночного директора Уайтинг управлял стартовым светофором на треке и давал старт гонкам. Кроме того, он был делегатом от FIA по безопасности и главой технического департамента “Формулы-1”. В его обязанности входило управление логистикой на всех Гран-при, а также проверка болидов в боксах.

В автоспорт Уайтинг пришел в середине 1970-х годов, вместе со старшим братом Ником он помогал готовить к гонкам автомобили на трассе “Брэндс-Хэтч”. Позже братья пришли в команду Hesketh Racing, которая базировалась недалеко от трассы “Сильверстоун”. После того, как команда распалась, Уайтинг перешел на работу в Braham, владельцем которой был Берни Эклстоун, а также фактическим руководителем “Формулы-1” до 2017 года.

В 1988 Уайтинг стал техническим делегатом FIA в “Формуле-1”, а с 1997-го стал гоночным директором и делегатом по безопасности.

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