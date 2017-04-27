Умер экс-нардеп Л.Миримский - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины от Крыма, экс-глава пророссийской партии "Союз", бизнесмен Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Эту информацию подтвердили два близких к нему источника, передает УНН со ссылкой на Крыминформ.
В то же время оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Л.Миримского.
Последняя запись самого Льва Миримского в сети Facebook сделана 3 апреля - на следующий день после его дня рождения: "Мне снова 17". Праздник он по традиции провел в кругу семьи.
В Л.Миримского осталось трое детей.
Справка УНН: Лев Миримский - украинский крымский предприниматель и политик, основатель и лидер партии "Союз", депутат Верховной Рады Украины II, III, IV (1994-2006) и VII (2012-2014) созывов, депутат ВР Крыма (2002-200 , 2006-2012).