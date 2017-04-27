Помер екс-нардеп Л.Миримський - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Депутат кількох скликань Верховної Ради України від Криму, екс-очільник проросійської партії "Союз", бізнесмен Лев Миримський раптово помер у віці 57 років. Цю інформацію підтвердили два близьких до нього джерела, передає УНН з посиланням на Кримінформ.
У той же час обидва джерела відмовилися повідомити подробиці і причини смерті Л.Миримського.
Останній запис самого Льва Миримського в мережі Facebook зроблена 3 квітня - на наступний день після його дня народження: "Мені знову 17". Свято він за традицією провів в колі сім'ї.
У Л.Миримського залишилося троє дітей.
Довідка УНН: Лев Миримський - український кримський підприємець і політик, засновник і лідер партії "Союз", депутат Верховної Ради України II, III, IV (1994-2006) і VII (2012-2014) скликань, депутат ВР Криму (2002-2003, 2006-2012).