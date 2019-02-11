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Умер экс-гендиректор и зять основателя компании Walt Disney

Умер экс-гендиректор и зять основателя компании Walt Disney

Киев  •  УНН

 • 22068 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Калифорнии умер зять Уолта Диснея, бывший руководитель The Walt Disney Company Рон Миллер, сообщает Bloomberg. Ему было 85 лет, передает УНН.

Миллер занимал пост президента, а затем генерального директора Walt Disney с 1978 по 1984 год.

“Все в Walt Disney глубоко опечалены кончиной Рона Миллера. Его жизнь и наследие неразрывно связаны с нашей компанией и семьей Диснея, потому что он был важной частью обоих и как наш генеральный директор, и как зять Уолта”, — цитирует агентство заявление нынешнего президента и гендиректора компании Боба Айгера.

Миллер профессионально занимался футболом, а со своей будущей женой Дианой Дисней познакомился на слепом свидании, устроенном друзьями. Они поженились в 1954 году. Позже Миллер ушел в армию, а после возвращения стал работать продюсером в Walt Disney.

“Мало кто мог сравниться с Роном в понимании истории нашей компании, мало кто испытывал к ней более глубокую признательность и уважение. Он щедро делился своим опытом со всеми, кто хотел узнать больше”, — сказал Айгер.

Братья Уолтер и Рой Дисней основали свою компанию в октябре 1923 года. Из небольшой анимационной студии она превратилась в одну из крупнейший империй индустрии развлечений. Уолт Дисней скончался в 1966 году, его брат Рой умер в 1971-м. Диана Дисней Миллер умерла в ноябре 2013 года.

Напоминаем, умер исполнитель главной роли в фильме “Убийство в Восточном экспрессе”.

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