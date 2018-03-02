Умер отец Сущенко

“Не дождался отец сына ... не выдержало сердце .... Вечная память ...”, - написала жена.

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Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.