Умер отец Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Умер отец незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом написала в Facebook жена Романа Сущенко Анжелика, передает УНН.
“Не дождался отец сына ... не выдержало сердце .... Вечная память ...”, - написала жена.
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Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.
Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.