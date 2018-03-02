Помер батько Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Помер батько незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це написала у Facebook дружина Романа Сущенка Анжеліка, передає УНН.
“Не дочекався батько сина... не витримало серце....Вічна пам‘ять...”, — написала дружина.
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Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає.
Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.