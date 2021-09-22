Умер автор саундтрека к шоу "Кто хочет стать миллионером?", композитор Мэттью Стрэкан
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В возрасте 50 лет скончался британский композитор Мэттью Стрэкан - автор музыки к передаче "Кто хочет стать миллионером". Об этом пишет издание The Sun, передает УНН.
Детали
По информации издания, лондонская служба "скорой помощи" вызвала полицию по адресу его проживания, чтобы сообщить о внезапной смерти. Причина будет названа позже после вскрытия и результатов токсикологии и гистологии.
Стрэкан писал музыку для телевидения, радио и кино с 1998 года.
Его произведения звучат в шоу Question Time и Winning Lines, сериале "Детективы" (1993-1997), фильмах "Миллионер из трущоб" (2008) и "Мой мальчик" (2002). За время своей творческой карьеры музыкант был удостоен 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей.
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