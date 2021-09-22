Помер автор саундтреку до шоу "Хто хоче стати мільйонером?", композитор Меттью Стрекан

Деталі

За інформацією видання, лондонська служба "швидкої допомоги" викликала поліцію за адресою його проживання, щоб повідомити про раптову смерть. Причина буде названа пізніше після розтину і результатів токсикології та гістології.

Стрекан писав музику для телебачення, радіо і кіно з 1998 року.

Його твори звучать в шоу Question Time і Winning Lines, серіалі "Детективи" (1993-1997), фільмах "Мільйонер з трущоб" (2008) і "Мій хлопчик" (2002). За час своєї творчої кар'єри музикант був удостоєний 12 премій Американської спілки композиторів, авторів і видавців.

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