Помер автор саундтреку до шоу "Хто хоче стати мільйонером?", композитор Меттью Стрекан
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У віці 50 років помер британський композитор Меттью Стрекан - автор музики до передачі "Хто хоче стати мільйонером". Про це пише видання The Sun, передає УНН.
Деталі
За інформацією видання, лондонська служба "швидкої допомоги" викликала поліцію за адресою його проживання, щоб повідомити про раптову смерть. Причина буде названа пізніше після розтину і результатів токсикології та гістології.
Стрекан писав музику для телебачення, радіо і кіно з 1998 року.
Його твори звучать в шоу Question Time і Winning Lines, серіалі "Детективи" (1993-1997), фільмах "Мільйонер з трущоб" (2008) і "Мій хлопчик" (2002). За час своєї творчої кар'єри музикант був удостоєний 12 премій Американської спілки композиторів, авторів і видавців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер актор серіалу “Секс у великому місті”