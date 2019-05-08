Умер автор музыки “Три белых коня” и “Прекрасное далеко” Евгений Крылатов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 65684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93689 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101733 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103601 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126932 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112619 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Умер автор музыки “Три белых коня” и “Прекрасное далеко” Евгений Крылатов

Умер автор музыки “Три белых коня” и “Прекрасное далеко” Евгений Крылатов

Киев  •  УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Москве на 86-м году жизни умер народный артист РФ, композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщила его дочь Мария Крылатова, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

“Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония”, — сказала она.

Так, композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — “Приключения Электроника”, “Чародеи”, “Ох уж эта Настя”, “Умка”, “Каникулы в Простоквашино”, “Гостья из будущего” , “Дед Мороз и лето”.

Артист работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты: Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе умер на 75-м году жизни американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге “Звездные войны”.

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