Умер автор музыки “Три белых коня” и “Прекрасное далеко” Евгений Крылатов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Москве на 86-м году жизни умер народный артист РФ, композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщила его дочь Мария Крылатова, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
“Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония”, — сказала она.
Так, композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — “Приключения Электроника”, “Чародеи”, “Ох уж эта Настя”, “Умка”, “Каникулы в Простоквашино”, “Гостья из будущего” , “Дед Мороз и лето”.
Артист работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты: Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе умер на 75-м году жизни американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге “Звездные войны”.