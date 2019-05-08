Помер автор музики "Три білих коня" і "Прекрасное далеко" Євген Крилатов

"Батько помер сьогодні вранці в лікарні. У нього була двостороння пневмонія ", - сказала вона.

Так, композитор написав музику більш ніж до 150 художніх і мультиплікаційних фільмів, в числі яких - "Пригоди Електроніка", "Чародії", "Ох вже ця Настя", "Умка", "Канікули в Простоквашино", "Гостя з майбутнього", "Дід Мороз і літо".

Артист працював з Малим театром і Театром кіноактора, співпрацював з поетами Євгеном Євтушенком, Робертом Різдвяних, Леонідом Дербеньовим, Іллею Резником, Юрієм Ентіним і іншими. Пісні на музику Євгена Крилатова виконували багато артистів: Олександр Градський, Лариса Доліна, Сергій Захаров, Леонід Серебренников, Валентина Толкунова.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні помер на 75-му році життя американський актор Пітер Мейхью, який зіграв роль Чубаккі в кіносазі "Зоряні війни".



