Умер автор "Ивана Чонкина"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Умер писатель Владимир Войнович, автор "Ивана Чонкина". Об этом ТАСС сообщили в семье писателя, передает УНН.
"Владимир Николаевич скончался", - сказала собеседница издания.
СМИ отмечает, что дата и место прощания с ним пока не известны.
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"С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник", - сообщила жена писателя Светлана Колесниченко.
Справка: Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года, русский поэт, писатель и драматург в эмиграции, диссидент.
Он является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и др. Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела "Четырнадцать минут до старта", посвященная космонавтике.