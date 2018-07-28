Помер автор "Івана Чонкіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Помер письменник Володимир Войнович, автор "Івана Чонкіна". Про це ТАСС повідомили в родині прозаїка, передає УНН.
"Володимир Миколайович помер", - сказала співрозмовниця видання.
ЗМІ відзначає, що дата і місце прощання з ним поки не відомі.
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"З датою і місцем прощання поки ще не визначилися, але похорон будуть, швидше за все, в понеділок", - повідомила дружина письменника Світлана Колесниченко.
Довідка: Володимир Миколайович Войнович народився 26 вересня 1932 року, російський поет, письменник і драматург в еміграції, дисидент.
Він є автором романів "Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна", "Москва 2042", "Монументальна пропаганда" та ін. Письменник також відомий як автор текстів до багатьох пісень, найбільшу популярність придбала "Чотирнадцять хвилин до старту", присвячена космонавтиці.