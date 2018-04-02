Умер 10-кратный обладатель премии "Эмми"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Стивен Бочко умер в возрасте 74 лет, 1 апреля во сне у себя дома в окружении семьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Стивен боролся с лейкемией. В 2014 горе перенес операцию по пересадке стволовых клеток.
Он был автором таких телевизионных сериалов, как “Блюз Хилл-стрит”, “Закон Лос-Анджелеса” и “Полиция Нью-Йорка”; работал в команде таких сериалов, как “Коломбо”, “Залив Сити-блюз” и “Париж”, а также фильма “Молчаливый бег”.
Как сообщал УНН, Сергей Мавроди умер 26 апреля в возрасте 62 лет. Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать сердечный приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в шестьдесят седьмом городскую больницу, где скончался утром 26 марта.
Так, Сергей Мавроди был учредителем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, пострадавшими от участия в пирамиде были признаны 10454 человека.