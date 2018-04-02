Помер 10-разовий володар премії "Еммі"

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Стівен Бочко помер у віці 74 років, 1 квітня уві сні у себе вдома в оточенні сім’ї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Стівен боровся з лейкемією. У 2014 горі переніс операцію з пересадки стовбурових клітин.

Він був автором таких телевізійних серіалів, як “Блюз Хілл-стріт”, “Закон Лос-Анджелеса” і “Поліція Нью-Йорка”; працював у команді таких серіалів, як “Коломбо”, “Затока Сіті-блюз” і “Париж”, а також фільму “Мовчазний біг”.

Як повідомляв УНН, Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 років. Попередньою причиною смерті Мавроді міг стати серцевий напад, напередодні, 25 березня він був госпіталізований в 67-у міську лікарню, де помер вранці 26 березня.

Так, Сергій Мавроді був засновником акціонерного товариства “МММ”, яке вважається найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю постраждалих. За деякими даними, потерпілими від участі в піраміді були визнані 10 454 особи.

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