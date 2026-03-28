Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения
Бархатцы — это не только цветы и символ материнской любви, это растение, обладающее лечебными свойствами. Издавна в Украине бархатцы использовали в народной медицине. Люди верят, что цветок обладает широким спектром лечебных свойств — от улучшения зрения до лечения расстройств пищеварения, пишет УНН.
"Чудодейственный" состав цветка
В народной медицине верят, что лечебные свойства бархатцы имеют именно благодаря своему составу. Они содержат эфирные масла, обладающие антисептическим и противовоспалительным действием. А каротиноиды в их составе чрезвычайно важны для здоровья глаз. Также они содержат фитонциды — их называют природными "антибиотиками", подавляющими рост бактерий и грибков. Бархатцы богаты витаминами и микроэлементами, в частности С, Е, Р, а также магнием, железом и калием.
Что в народе лечат бархатцами
Зрение и здоровье глаз
Раньше люди верили, что бархатцы улучшают зрение. Мол, благодаря высокому содержанию лютеина, который накапливается в сетчатке глаза, они действуют как природный фильтр, защищая ее от вредного ультрафиолета. А употребление настоев помогает остановить развитие катаракты, улучшает остроту зрения при усталости и помогает при дистрофии сетчатки.
Пищеварительная система и поджелудочная железа
В древности бархатцы использовали для стимуляции работы поджелудочной железы. Настои цветов якобы помогали снять воспаление и наладить ферментативный обмен, что помогало при панкреатите. Также бархатцы — это отличное средство при сахарном диабете. Растение способствует нормализации уровня глюкозы в крови на ранних стадиях заболевания. Цветы улучшают пищеварение, устраняют вздутие и помогают при запорах.
Нервная система и борьба со стрессом
Благодаря мягкому седативному эффекту чай из бархатцев является отличным средством против бессонницы и тревожных состояний. Растение укрепляет нервную систему во время длительного психоэмоционального напряжения. Также оно снижает артериальное давление, вызванное стрессом.
Противопаразитарное и антибактериальное действие
В народной медицине бархатцы считаются эффективным средством против гельминтов, особенно остриц и аскарид. Кроме этого, водные экстракты растения помогают бороться со стафилококком и другими бактериальными инфекциями.
Укрепление иммунитета и сосудов
Высокое содержание витамина Р (рутина) делает бархатцы незаменимыми для укрепления стенок капилляров. Это предотвращает внутренние кровоизлияния и улучшает кровообращение. Также они являются отличным профилактическим средством во время эпидемий гриппа и ОРВИ.
Как готовили настойку из бархатцев дома
Стоит помнить, что это просто вспомогательное средство и настой не сможет заменить полноценное лечение.
Рецепт классического настоя:
Один цветок, как свежий, так и высушенный, залейте стаканом кипятка (примерно 200 мл). Оставьте настаиваться на 30 минут. Не выпивайте все сразу — разделите по 1/4 стакана 4 раза в день. Это поможет наладить пищеварение и снять усталость с глаз.
Масло для лечения ожогов и ран:
Измельченные цветы залейте растительным маслом в пропорции 1:10. Настаивайте в темном месте 2 недели, периодически взбалтывая. Процедите. Используйте наружно для заживления кожи при дерматитах, ожогах и пролежнях.
Успокаивающая ванна:
Горсть сухих цветов заварите в литре воды, настаивайте 15 минут и добавьте в ванну. Это поможет расслабить мышцы и улучшить сон после тяжелого дня.
Противопоказания и предостережения
Хотя бархатцы считаются безопасными, нужно быть осторожными.
Беременность и период лактации
Это едва ли не самое главное предостережение. Эфирные масла, содержащиеся в цветах, обладают способностью проникать сквозь плацентарный барьер. На ранних сроках беременности употребление концентрированных настоев может спровоцировать нежелательный тонус матки. Во время кормления грудью соединения растения могут попадать в молоко, что иногда вызывает колики или аллергические высыпания у младенца.
Аллергические реакции и индивидуальная чувствительность
Бархатцы относятся к семейству Астровых. Если у вас есть аллергия на амброзию, полынь, ромашку или календулу, вероятность перекрестной реакции на бархатцы очень высока.
Перед первым применением проведите тест. Нанесите каплю настоя на сгиб локтя и подождите 15-20 минут.
Дети
Организм ребенка до 3 лет еще не имеет достаточно ферментов для расщепления сложных эфирных соединений растения. Поэтому пероральное употребление, в частности чаи и капли, запрещено. Наружное применение, в частности слабые отвары для ванночек, возможно только после консультации с педиатром.
ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.