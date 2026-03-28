Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения

Бархатцы — это не только цветы и символ материнской любви, это растение, обладающее лечебными свойствами. Издавна в Украине бархатцы использовали в народной медицине. Люди верят, что цветок обладает широким спектром лечебных свойств — от улучшения зрения до лечения расстройств пищеварения, пишет УНН.

"Чудодейственный" состав цветка

В народной медицине верят, что лечебные свойства бархатцы имеют именно благодаря своему составу. Они содержат эфирные масла, обладающие антисептическим и противовоспалительным действием. А каротиноиды в их составе чрезвычайно важны для здоровья глаз. Также они содержат фитонциды — их называют природными "антибиотиками", подавляющими рост бактерий и грибков. Бархатцы богаты витаминами и микроэлементами, в частности С, Е, Р, а также магнием, железом и калием.

Что в народе лечат бархатцами

Зрение и здоровье глаз

Раньше люди верили, что бархатцы улучшают зрение. Мол, благодаря высокому содержанию лютеина, который накапливается в сетчатке глаза, они действуют как природный фильтр, защищая ее от вредного ультрафиолета. А употребление настоев помогает остановить развитие катаракты, улучшает остроту зрения при усталости и помогает при дистрофии сетчатки.

Пищеварительная система и поджелудочная железа

В древности бархатцы использовали для стимуляции работы поджелудочной железы. Настои цветов якобы помогали снять воспаление и наладить ферментативный обмен, что помогало при панкреатите. Также бархатцы — это отличное средство при сахарном диабете. Растение способствует нормализации уровня глюкозы в крови на ранних стадиях заболевания. Цветы улучшают пищеварение, устраняют вздутие и помогают при запорах.

Нервная система и борьба со стрессом

Благодаря мягкому седативному эффекту чай из бархатцев является отличным средством против бессонницы и тревожных состояний. Растение укрепляет нервную систему во время длительного психоэмоционального напряжения. Также оно снижает артериальное давление, вызванное стрессом.

Противопаразитарное и антибактериальное действие

В народной медицине бархатцы считаются эффективным средством против гельминтов, особенно остриц и аскарид. Кроме этого, водные экстракты растения помогают бороться со стафилококком и другими бактериальными инфекциями.

Укрепление иммунитета и сосудов

Высокое содержание витамина Р (рутина) делает бархатцы незаменимыми для укрепления стенок капилляров. Это предотвращает внутренние кровоизлияния и улучшает кровообращение. Также они являются отличным профилактическим средством во время эпидемий гриппа и ОРВИ.

Как готовили настойку из бархатцев дома

Стоит помнить, что это просто вспомогательное средство и настой не сможет заменить полноценное лечение.

Рецепт классического настоя:

Один цветок, как свежий, так и высушенный, залейте стаканом кипятка (примерно 200 мл). Оставьте настаиваться на 30 минут. Не выпивайте все сразу — разделите по 1/4 стакана 4 раза в день. Это поможет наладить пищеварение и снять усталость с глаз.

Масло для лечения ожогов и ран:

Измельченные цветы залейте растительным маслом в пропорции 1:10. Настаивайте в темном месте 2 недели, периодически взбалтывая. Процедите. Используйте наружно для заживления кожи при дерматитах, ожогах и пролежнях.

Успокаивающая ванна:

Горсть сухих цветов заварите в литре воды, настаивайте 15 минут и добавьте в ванну. Это поможет расслабить мышцы и улучшить сон после тяжелого дня.

Противопоказания и предостережения

Хотя бархатцы считаются безопасными, нужно быть осторожными.

Беременность и период лактации

Это едва ли не самое главное предостережение. Эфирные масла, содержащиеся в цветах, обладают способностью проникать сквозь плацентарный барьер. На ранних сроках беременности употребление концентрированных настоев может спровоцировать нежелательный тонус матки. Во время кормления грудью соединения растения могут попадать в молоко, что иногда вызывает колики или аллергические высыпания у младенца.

Аллергические реакции и индивидуальная чувствительность

Бархатцы относятся к семейству Астровых. Если у вас есть аллергия на амброзию, полынь, ромашку или календулу, вероятность перекрестной реакции на бархатцы очень высока.

Перед первым применением проведите тест. Нанесите каплю настоя на сгиб локтя и подождите 15-20 минут.

Дети

Организм ребенка до 3 лет еще не имеет достаточно ферментов для расщепления сложных эфирных соединений растения. Поэтому пероральное употребление, в частности чаи и капли, запрещено. Наружное применение, в частности слабые отвары для ванночек, возможно только после консультации с педиатром.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.