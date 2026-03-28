$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
60%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Полтавська область
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Здавна в Україні чорнобривці використовували в народній медицині. Люди вірять, що квітка має широкий спектр лікувальних властивостей.

Чорнобривці — це не тільки квіти та символ материнської любові, це рослина, що має лікувальні властивості. Здавна в Україні чорнобривці використовували в народній медицині. Люди вірять, що квітка має широкий спектр лікувальних властивостей — від покращення зору до лікування розладів травлення, пише УНН.

"Чудодійний" склад квітки

У народній медицині вірять, що лікувальні властивості чорнобривці мають саме завдяки своєму складу. Вони містять ефірні олії, що мають антисептичну та протизапальну дію. А каротиноїди у їхньому складі надзвичайно важливі для здоровʼя очей. Також вони містять фітонциди — їх називають природними "антибіотиками", що пригнічують ріст бактерій та грибків. Чорнобривці багаті на вітаміни та мікроелементи, зокрема С, Е, Р, а також магній, залізо та калій. 

Що в народі лікують чорнобривцями

Зір та здоров'я очей

Раніше люди вірили, що чорнобривці покращують зір. Мовляв, завдяки високому вмісту лютеїну, що накопичується в сітківці ока, вони діють як природний фільтр, захищаючи її від шкідливого ультрафіолету. А вживання настоїв допомагає зупинити розвиток катаракти, покращує гостроту зору при втомі та допомагає при дистрофії сітківки.

Травна система та підшлункова залоза

У давнину чорнобривці використовували для стимуляції роботи підшлункової залози. Настої квітів нібито допомагали зняти запалення та налагодити ферментативний обмін, що допомагало при панкреатиті. Також чорнобривці — це чудовий засіб при цукровому діабеті. Рослина сприяє нормалізації рівня глюкози в крові на ранніх стадіях захворювання. Квіти покращують травлення, усувають здуття та допомагають при запорах.

Нервова система та боротьба зі стресом

Завдяки м'якому седативному ефекту чай із чорнобривців є чудовим засобом проти безсоння та тривожних станів. Рослина зміцнює нервову систему під час тривалого психоемоційного напруження. Також вона знижує артеріальний тиск, викликаний стресом.

Протипаразитарна та антибактеріальна дія

У народній медицині чорнобривці вважаються ефективним засобом проти гельмінтів, особливо гостриків та аскарид. Окрім цього, водні екстракти рослини допомагають боротися зі стафілококом та іншими бактеріальними інфекціями.

Зміцнення імунітету та судин

Високий вміст вітаміну Р (рутину) робить чорнобривці незамінними для зміцнення стінок капілярів. Це запобігає внутрішнім крововиливам та покращує кровообіг. Також вони є чудовим профілактичним засобом під час епідемій грипу та ГРВІ.

Як готували настійку з чорнобривців вдома 

Варто памʼятати, що це просто допоміжний засіб і настій не зможе замінити повноцінне лікування. 

Рецепт класичного настою:

Одну квітку, як свіжу, так і висушену, залийте склянкою окропу (приблизно 200 мл. Залиште настоюватися на 30 хвилин. Не випивайте все відразу — розділіть по 1/4 склянки 4 рази на день. Це допоможе налагодити травлення та зняти втому з очей.

Олія для лікування опіків та ран:

Подрібнені квіти залийте рослинною олією у пропорції 1:10. Настоюйте у темному місці 2 тижні, періодично збовтуючи. Процідіть. Використовуйте зовнішньо для загоєння шкіри при дерматитах, опіках та пролежнях.

Заспокійлива ванна:

Жменю сухих квітів заваріть у літрі води, настоюйте 15 хвилин і додайте у ванну. Це допоможе розслабити м'язи та покращити сон після важкого дня.

Протипоказання та застереження

Хоча чорнобривці вважаються безпечними, треба бути обережними. 

Вагітність та період лактації

Це чи не найголовніше застереження. Ефірні олії, що містяться в квітах, мають здатність проникати крізь плацентарний бар'єр. На ранніх термінах вагітності вживання концентрованих настоїв може спровокувати небажаний тонус матки. Під час годування грудьми сполуки рослини можуть потрапляти в молоко, що іноді викликає коліки або алергічні висипи у немовляти.

Алергічні реакції та індивідуальна чутливість

Чорнобривці належать до родини Айстрових. Якщо у вас є алергія на амброзію, полин, ромашку або календулу, ймовірність перехресної реакції на чорнобривці дуже висока.

Перед першим застосуванням проведіть тест. Нанесіть краплю настою на згин ліктя і зачекайте 15-20 хвилин.

Діти 

Організм дитини до 3 років ще не має достатньо ферментів для розщеплення складних ефірних сполук рослини. Тому пероральне вживання, зокрема чаї та краплі, заборонено. Зовнішнє застосування, зокрема слабкі відвари для ванночок, можливе лише після консультації з педіатром.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.

Олександра Месенко

СуспільствоЛайфхакиПублікації
Україна