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"Охотился" за позициями украинских "HIMARS": задержали еще одного агента рф

Киев • УНН

 • 134270 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Правоохранительные органы задержали жителя Николаевского района, корректировавшего обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины. Также он искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

"Охотился" за позициями украинских "HIMARS": задержали еще одного агента рф

Цитата

«... корректировщик задержан и ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст.114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным следствия, мужчина по заданию представителя спецслужбы рф собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, вооружения и боеприпасов на территории Николаева и области. Эти данные использовали  вс рф, чтобы наносить ракетные и артиллерийские удары. Также он искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.

В ходе обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы рф. Их содержание подтверждает сбор и передачу данных.

В настоящее время корректировщик задержан. По ходатайству прокурора судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Дополнение 

Задержано двух причастных лиц к корректировке огня по бронетанковым предприятиям Укроборонпрома.

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