"Полював" за позиціями українських "HIMARS": затримали ще одного агента рф

Цитата

«... корегувальника затримано і повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, чоловік за завданням представника спецслужби рф збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Ці дані використовували зс рф, щоб завдавати ракетних та артилерійських ударів. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби рф. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.

Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Доповнення

Затримано двох причетних осіб до коригування вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому.