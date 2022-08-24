"Полював" за позиціями українських "HIMARS": затримали ще одного агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Правоохоронні органи затримали мешканця Миколаївського району, який корегував обстріли по позиціях Збройних сил України. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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«... корегувальника затримано і повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, чоловік за завданням представника спецслужби рф збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Ці дані використовували зс рф, щоб завдавати ракетних та артилерійських ударів. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.
У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби рф. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.
Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Доповнення
Затримано двох причетних осіб до коригування вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому.