Поляков за границей призвали сообщать о "антипольских настроениях"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67550 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83174 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85842 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108767 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100828 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111709 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122865 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134387 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Поляков за границей призвали сообщать о "антипольских настроениях"

Поляков за границей призвали сообщать о "антипольских настроениях"

Киев  •  УНН

 • 10650 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Официальная Польша призвала своих граждан, находящихся за рубежом, сообщать о любых антипольских заявлениях. Соответствующее письмо разослал по мировым консульствах маршал Сената Станислав Качевський, сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание NDR.

"Пожалуйста, документируйте все анти-польские заявления, представления и мысли, которые вредят нам и реагируйте на них. Пусть наши посольства, консульства и почетные консульства будут поинформированы о клевете, которая влияет на репутацию Польши", - говорится в письме.

Основанием для необычного шага стал спорный закон о Холокосте.

Напомним, Подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша в среду.

Как сообщал УНН, консул Польши подтвердил осквернения памятника УПА в Харькове.

Украинские Национальные Новости

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