Поляков за границей призвали сообщать о "антипольских настроениях"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Официальная Польша призвала своих граждан, находящихся за рубежом, сообщать о любых антипольских заявлениях. Соответствующее письмо разослал по мировым консульствах маршал Сената Станислав Качевський, сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание NDR.
"Пожалуйста, документируйте все анти-польские заявления, представления и мысли, которые вредят нам и реагируйте на них. Пусть наши посольства, консульства и почетные консульства будут поинформированы о клевете, которая влияет на репутацию Польши", - говорится в письме.
Основанием для необычного шага стал спорный закон о Холокосте.
Напомним, Подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша в среду.
Как сообщал УНН, консул Польши подтвердил осквернения памятника УПА в Харькове.