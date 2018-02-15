Поляков за границей призвали сообщать о "антипольских настроениях"

"Пожалуйста, документируйте все анти-польские заявления, представления и мысли, которые вредят нам и реагируйте на них. Пусть наши посольства, консульства и почетные консульства будут поинформированы о клевете, которая влияет на репутацию Польши", - говорится в письме.

Основанием для необычного шага стал спорный закон о Холокосте.

Напомним, Подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша в среду.

Как сообщал УНН, консул Польши подтвердил осквернения памятника УПА в Харькове.