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Поляків за кордоном закликали сповіщати про "антипольські настрої"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Офіційна Польща закликала своїх громадян, які перебувають за кордоном, повідомляти про будь-які антипольські заяви. Відповідного листа розіслав по світових консульствах маршал Сенату Станіслав Качевський, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання NDR.

“Будь ласка, документуйте всі анти-польські заяви, подання і думки, які шкодять нам і реагуйте на них. Нехай наші посольства, консульства і почесні консульства будуть поінформовані щодо наклепів, які впливають на репутацію Польщі,” — йдеться у листі.

Підставою для незвичного кроку став суперечливий закон про Голокост.

Нагадаємо, Підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни до закону про Інститут національної пам’яті, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”, опублікували в офіційному Журналі законів Республіки Польща у середу. 

Як повідомляв УНН, Консул Польщі підтвердив плюндрування пам'ятника УПА у Харкові.

Українські Національні Новини

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