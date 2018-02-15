Поляків за кордоном закликали сповіщати про "антипольські настрої"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Офіційна Польща закликала своїх громадян, які перебувають за кордоном, повідомляти про будь-які антипольські заяви. Відповідного листа розіслав по світових консульствах маршал Сенату Станіслав Качевський, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання NDR.
“Будь ласка, документуйте всі анти-польські заяви, подання і думки, які шкодять нам і реагуйте на них. Нехай наші посольства, консульства і почесні консульства будуть поінформовані щодо наклепів, які впливають на репутацію Польщі,” — йдеться у листі.
Підставою для незвичного кроку став суперечливий закон про Голокост.
Нагадаємо, Підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни до закону про Інститут національної пам’яті, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”, опублікували в офіційному Журналі законів Республіки Польща у середу.
Як повідомляв УНН, Консул Польщі підтвердив плюндрування пам'ятника УПА у Харкові.