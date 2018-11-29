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Полякам разослали фейковые смс о мобилизации из-за ситуации в Украине

Полякам разослали фейковые смс о мобилизации из-за ситуации в Украине

Киев  •  УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Польше граждане начали получать текстовые сообщения о мобилизации в связи с "кризисной ситуацией" в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

“Агентство внутренней безопасности Польши получило сигнал о направлении фальшивых смс-предупреждений якобы от Правительственного центра безопасности (RCB) и начало выяснять все обстоятельства этого инцидента”, — сказал Жарин.

По его словам, на этой неделе жители одного из гмин (наименьшая административная единица в Польше) на юго-востоке страны получили текстовые сообщения о том, что все мужчины призывного возраста должны прибыть в органы власти в связи с ситуацией в Украине. В правительственном центре безопасности опровергли рассылку подобных фейковых смс.

Жарин сообщил, что Агентство внутренней безопасности изучает происхождение этих сообщений, но пока не может говорить о конкретных фактах. Он также добавил, что эти инциденты были локальными.

По информации интернет-портала InfoSecurity24, жителям восточных районов Польши от отправителя под названием “Alert RCB” поступали, в частности, такие сообщения: “Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, которые живут на территории гмины Дукля, обязаны прибыть к управлению гмины 27 ноября на 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Прошу ожидать следующие сообщения”.

Официально программа “Alert RCB” начнет в Польше работать 12 декабря. Сейчас идет ее пилотаж. Программа должна предупреждать пользователей мобильных телефонов о возможных угрозах.

Как сообщал УНН, ранее жители ряда областей Украины получили фейковые смс-сообщение от “Министерства обороны Украины” о начале мобилизации в связи с введением военного положения. В Вооруженных силах назвали это очередной российской провокацией.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток — до 14:00 26 декабря 2018 года.

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