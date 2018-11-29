Полякам розіслали фейкові смс про мобілізацію через "кризову ситуацію" в Україні

ukru
23 березня, 12:58 • 171546 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 443905 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 432917 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 419359 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 424051 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 310400 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 256181 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 499289 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176706 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 427943 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Похмуро
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 100015 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 105775 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 95804 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 60695 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 35538 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 417067 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 499292 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 427945 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 380660 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 328773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 163886 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 160842 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161589 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156059 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159473 перегляди
Актуальне
Полякам розіслали фейкові смс про мобілізацію через "кризову ситуацію" в Україні

Полякам розіслали фейкові смс про мобілізацію через "кризову ситуацію" в Україні

Київ • УНН

 • 10227 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Польщі громадяни почали отримувати текстові повідомлення про мобілізацію у зв’язку із “кризовою ситуацією” в Україні. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Агентство внутрішньої безпеки Польщі отримало сигнал про надсилання фальшивих смс-попереджень нібито від Урядового центру безпеки (RCB) і почало з’ясовувати усі обставини цього інциденту”, — сказав Жарин.

За його словами, цього тижня жителі однієї з гмін (найменша адміністративна одиниця в Польщі) на південному сході країни отримали текстові повідомлення про те, що усі чоловіки призовного віку повинні прибути до органів влади у зв’язку із ситуацією в Україні. В Урядовому центрі безпеки спростували відправлення подібних фейкових смс.

Жарин повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки вивчає походження цих повідомлень, але поки не може говорити про конкретні факти. Він також додав, що ці інциденти були локальними.

За інформацією інтернет-порталу InfoSecurity24, жителям східних районів Польщі від відправника під назвою “Alert RCB” надходили, зокрема, такі повідомлення: “Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які живуть на території ґміни Дукля, зобов’язані прибути до управління ґміни 27 листопада на 10:00 у зв’язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на наступні повідомлення”.

Офіційно програма “Alert RCB” почне у Польщі працювати 12 грудня. Нині триває її пілотаж. Програма має попереджати користувачів мобільних телефонів про можливі загрози.

Як повідомляв УНН, раніше жителі низки областей України отримали фейкові смс-повідомлення від “Міністерства оборони України” про початок мобілізації у зв’язку із введенням воєнного стану. У Збройних силах назвали це черговою російською провокацією.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91