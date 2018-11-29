Полякам розіслали фейкові смс про мобілізацію через "кризову ситуацію" в Україні

“Агентство внутрішньої безпеки Польщі отримало сигнал про надсилання фальшивих смс-попереджень нібито від Урядового центру безпеки (RCB) і почало з’ясовувати усі обставини цього інциденту”, — сказав Жарин.

За його словами, цього тижня жителі однієї з гмін (найменша адміністративна одиниця в Польщі) на південному сході країни отримали текстові повідомлення про те, що усі чоловіки призовного віку повинні прибути до органів влади у зв’язку із ситуацією в Україні. В Урядовому центрі безпеки спростували відправлення подібних фейкових смс.

Жарин повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки вивчає походження цих повідомлень, але поки не може говорити про конкретні факти. Він також додав, що ці інциденти були локальними.

За інформацією інтернет-порталу InfoSecurity24, жителям східних районів Польщі від відправника під назвою “Alert RCB” надходили, зокрема, такі повідомлення: “Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які живуть на території ґміни Дукля, зобов’язані прибути до управління ґміни 27 листопада на 10:00 у зв’язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на наступні повідомлення”.

Офіційно програма “Alert RCB” почне у Польщі працювати 12 грудня. Нині триває її пілотаж. Програма має попереджати користувачів мобільних телефонів про можливі загрози.

Як повідомляв УНН, раніше жителі низки областей України отримали фейкові смс-повідомлення від “Міністерства оборони України” про початок мобілізації у зв’язку із введенням воєнного стану. У Збройних силах назвали це черговою російською провокацією.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.