Полторак одобрил повышение доплат военным в зоне ООС и на Азове

"По решению Президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года", - написал Полторак.

Он отметил, что военнослужащие на первой линии соприкосновения будут получать доплату 2 тыс. гривен, общая сумма денежного обеспечения достигнет 12 тыс. гривен. Для военных на второй линии соприкосновения доплата составит 1 тыс. гривен, а общая сумма - 5,5 тыс. гривен.

"Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение и военнослужащим Военно-морских сил ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они получат доплату 5,5 тыс. грн, а при выходе на боевые дежурства - 12 тыс. грн" , - написал Полторак.

Как сообщал УНН, денежное обеспечение военных ВСУ с нового года увеличилось.