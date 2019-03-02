Полторак схвалив підвищення доплат військовим у зоні ООС і на Азові

"За рішенням Президента України Петра Порошенка тільки що підписав наказ про підвищення доплат до грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України, які перебувають в районі ООС. Виплати відбуватимуться з 1 квітня 2019 року", - написав Полторак.

Він зазначив, що військовослужбовці на першій лінії зіткнення отримуватимуть доплату 2 тис. гривень, загальна сума грошового забезпечення сягне 12 тис. гривень. Для військових на другій лінії зіткнення доплата становитиме 1 тис. гривень, а загальна сума - 5,5 тис. гривень.

"Крім цього, буде підвищено грошове забезпечення і військовослужбовцям Військово-морських сил ЗС України, які виконують бойові завдання і знаходяться в акваторії Азовського моря: вони отримають доплату 5,5 тис. грн, а при виході на бойові чергування - 12 тис. грн", - написав Полторак.

Як повідомляв УНН, грошове забезпечення військових ЗСУ з нового року збільшилося.