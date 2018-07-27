Полторак анонсировал масштабные изменения в системе военного образования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что планируются масштабные изменения системы военного образования. Об этом он сказал во время служебного совещания по вопросам совершенствования военного образования и подготовки кадров, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Мы планируем масштабные изменения системы военного образования в целом. Они требуют определенного времени. Пока будут приниматься системные решения, нужно уже сегодня в комплексе обеспечить решение вопросов по этим направлениям, с четким пониманием зон ответственности руководителя вуза, старшего органа военного управления, Генерального штаба и Министерства обороны", - подчеркнул министр.
Полторак подчеркнул, что некачественно подготовленный в вузе офицер станет "будущими проблемами в военной части из-за нежелания брать ответственность, низкого уровня знаний, отсутствия работы по сплочению коллективов и предотвращения нарушений дисциплины".
По его словам, от офицера зависит 80% успеха выполнения боевых задач, поддержания правопорядка, повседневной деятельности.
По мнению министра обороны, для качественной подготовки офицера в высшем военном учебном заведении нужно: "Во-первых, осуществить качественный отбор тех, кого собираемся учить. Второе - подготовленный руководящий и научно-педагогический состав. Третье - надлежащая учебно-материальная база".
Напомним, на сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.