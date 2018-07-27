Полторак анонсировал масштабные изменения в системе военного образования

"Мы планируем масштабные изменения системы военного образования в целом. Они требуют определенного времени. Пока будут приниматься системные решения, нужно уже сегодня в комплексе обеспечить решение вопросов по этим направлениям, с четким пониманием зон ответственности руководителя вуза, старшего органа военного управления, Генерального штаба и Министерства обороны", - подчеркнул министр.



Полторак подчеркнул, что некачественно подготовленный в вузе офицер станет "будущими проблемами в военной части из-за нежелания брать ответственность, низкого уровня знаний, отсутствия работы по сплочению коллективов и предотвращения нарушений дисциплины".



По его словам, от офицера зависит 80% успеха выполнения боевых задач, поддержания правопорядка, повседневной деятельности.



По мнению министра обороны, для качественной подготовки офицера в высшем военном учебном заведении нужно: "Во-первых, осуществить качественный отбор тех, кого собираемся учить. Второе - подготовленный руководящий и научно-педагогический состав. Третье - надлежащая учебно-материальная база".



Напомним, на сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.