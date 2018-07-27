Полторак анонсував масштабні зміни в системі військової освіти

"Ми плануємо масштабні зміни системи військової освіти загалом. Вони потребують певного часу. Поки прийматимуться системні рішення, потрібно вже сьогодні в комплексі забезпечити вирішення питань за цими напрямами, з чітким розумінням зон відповідальності керівника вишу, старшого органу військового управління, Генерального штабу і Міністерства оборони", - наголосив міністр.



Полторак підкреслив, що неякісно підготовлений у виші офіцер стане "майбутніми проблемами у військовій частині через небажання брати відповідальність, низький рівень знань, відсутність роботи зі згуртування колективів і запобігання порушень дисципліни".



За його словами, від офіцера залежить 80 % успіху виконання бойових завдань, підтримки правопорядку, повсякденної діяльності.



На думку міністра оборони, для якісної підготовки офіцера у вищому військовому навчальному закладі потрібно: "По-перше, здійснити якісний відбір тих, кого збираємося вчити. Друге - підготовлений керівний та науково-педагогічний склад. Третє - належна навчально-матеріальна база".



Нагадаємо, станом на зараз найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.