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Полторак анонсував масштабні зміни в системі військової освіти

Полторак анонсував масштабні зміни в системі військової освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що плануються масштабні зміни системи військової освіти. Про це він сказав під час службової наради з питань удосконалення військової освіти та підготовки кадрів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

"Ми плануємо масштабні зміни системи військової освіти загалом. Вони потребують певного часу. Поки прийматимуться системні рішення, потрібно вже сьогодні в комплексі забезпечити вирішення питань за цими напрямами, з чітким розумінням зон відповідальності керівника вишу, старшого органу військового управління, Генерального штабу і Міністерства оборони", - наголосив міністр.

Полторак підкреслив, що неякісно підготовлений у виші офіцер стане "майбутніми проблемами у військовій частині через небажання брати відповідальність, низький рівень знань, відсутність роботи зі згуртування колективів і запобігання порушень дисципліни".

За його словами, від офіцера залежить 80 % успіху виконання бойових завдань, підтримки правопорядку, повсякденної діяльності.

На думку міністра оборони, для якісної підготовки офіцера у вищому військовому навчальному закладі потрібно: "По-перше, здійснити якісний відбір тих, кого збираємося вчити. Друге - підготовлений керівний та науково-педагогічний склад. Третє - належна навчально-матеріальна база".

Нагадаємо, станом на зараз найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.

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