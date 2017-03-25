Полтавская полиция нашла тело без вести пропавшего мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Полтавськой области правоохранители обнаружили тело мужчины, который считался без вести пропавшим. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
В полицию поступило сообщение от 50-летнего жителя одного из сел района о том, что в лесу вблизи села Зариг обнаружено тело неизвестного мужчины.
Установлено, что погибший является 64-летним жителем пгт. Оржица. Мужчина находился в розыске как без вести пропавший с марта прошлого года.
В ведомстве отметили, что при себе у мужчины находились личные документы, паспорт и пенсионное удостоверение. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Сведения о событии внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, мужчина скончался в результате стрельбы на Николаевщине.