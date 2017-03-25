Полтавська поліція знайшла тіло безвісти зниклого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Полтавщині правоохоронці виявили тіло чоловіка, який вважався безвісти зниклим. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
До поліції надійшло повідомлення від 50-річного жителя одного із сіл району про те, що в лісі поблизу села Заріг виявлено тіло невідомого чоловіка.
Встановлено, що загиблим є 64-річний мешканець смт. Оржиця. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з березня минулого року.
У відомстві зазначили, що при собі у чоловіка знаходилися особисті документи, паспорт та пенсійне посвідчення. Тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Відомості про подію внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, чоловік помер внаслідок стрілянини на Миколаївщині.