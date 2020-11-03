Полтава впервые в истории примет официальный матч национальных футбольных сборных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Женская сборная Украины планирует провести решающий матч группового раунда квалификации чемпионата Европы в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Матч должен состояться 1 декабря.
"Поединок, если позволят зональные карантинные требования, состоится на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского", - рассказали в УАФ.
От второго места в группе украинскую команду отделяет всего один пункт, напомнили в ассоциации.
"Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 сине-желтым в последнем матче группового турнира надо обыграть чорногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок. В случае ничьей в Полтаве нас устроит только поражение конкуренток", - рассказали в ассоциации.
В УАФ также напомнили, что во время октябрьского сбора подопечные Натальи Зинченко получили максимум очков, преодолев Ирландию (1:0) в Киеве и уверенно обыграв Грецию (4:0) в Афинах.
А в выездном матче с Черногорией, который состоялся в сентябре текущего года, сине-желтые победили со счетом 3:1.
Как писал УНН, УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.