Полтава вперше в історії прийме офіційний матч національних футбольних збірних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Жіноча збірна України планує провести вирішальний матч групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи у Полтаві. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.
Матч має відбутися 1 грудня.
“Поєдинок, якщо дозволять зональні карантинні вимоги, відбудеться на стадіоні „Ворскла“ ім. О. Бутовського”, — розповіли в УАФ.
Від другого місця у групі українську команду відділяє лише один пункт, нагадали в асоціації.
“Для продовження боротьби за вихід на Євро-2022 синьо-жовтим в останньому матчі групового турніру треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень. У разі нічиєї в Полтаві нас влаштує лише поразка конкуренток”, — розповіли в асоціації.
В УАФ також нагадали, що під час жовтневого збору підопічні Наталії Зінченко здобули максимум очок, здолавши Ірландію (1:0) у Києві та упевнено обігравши Грецію (4:0) в Афінах.
А у виїзному матчі із Чорногорією, який відбувся у вересні поточного року, синьо-жовті перемогли з рахунком 3:1.
Як писав УНН, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.