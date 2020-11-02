УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21

Під час вказаної відеоконференції обговорювалися підсумки вже проведених поєдинків турніру.

“Надзвичайно приємно, що під час цієї онлайн-зустрічі було відзначено роботу нашої команди одразу на кількох напрямках. Це рекорд серед європейських країн в цей період по відвідуваності матчів Ліги націй (17 770 глядачів на НСК „Олімпійський“, Україна — Німеччина), чудова взаємодія всіх відповідальних служб та організація поєдинку щодо розміщення глядачів і дотримання необхідних заходів безпеки на трибунах, а також забезпечення спільно з органами державної влади максимально зручного режиму перетину кордону для іноземних футболістів, які прибували до України на поєдинки турніру.

Вдячний колегам з інших національних асоціацій та УЄФА за приємні слова на адресу УАФ! Ми завжди відкриті для обміну досвідом і співпраці заради розвитку футболу!”, — написав Павелко.

Нагадаємо, збірна України піднялася в рейтингу ФІФА.