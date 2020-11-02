УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21

Во время указанной видеоконференции обсуждались итоги уже проведенных поединков турнира.

“Очень приятно, что во время этой онлайн-встречи была отмечена работа нашей команды сразу на нескольких направлениях. Это рекорд среди европейских стран в этот период по посещаемости матчей Лиги наций (17 770 зрителей на НСК „Олимпийский“, Украина — Германия), замечательное взаимодействие всех ответственных служб и организация поединка по размещению зрителей и соблюдения необходимых мер безопасности на трибунах, а также обеспечение совместно с органами государственной власти максимально удобного режима пересечения границы для иностранных футболистов, прибывших в Украину на поединки турнира.

Благодарен коллегам из национальных ассоциаций и УЕФА за приятные слова в адрес УАФ! Мы всегда открыты для обмена опытом и сотрудничества ради развития футбола!”, — написал Павелко.

Напомним, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.