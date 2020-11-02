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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 99217 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102948 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21

УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21

Киев  •  УНН

 • 10844 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21. Об этом в частности, шла речь во время видеоконференции генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций-членов, передает УНН со ссылкой на сообщение президента УАФ Андрея Павелко в Facebook.

Во время указанной видеоконференции обсуждались итоги уже проведенных поединков турнира.

“Очень приятно, что во время этой онлайн-встречи была отмечена работа нашей команды сразу на нескольких направлениях. Это рекорд среди европейских стран в этот период по посещаемости матчей Лиги наций (17 770 зрителей на НСК „Олимпийский“, Украина — Германия), замечательное взаимодействие всех ответственных служб и организация поединка по размещению зрителей и соблюдения необходимых мер безопасности на трибунах, а также обеспечение совместно с органами государственной власти максимально удобного режима пересечения границы для иностранных футболистов, прибывших в Украину на поединки турнира.

Благодарен коллегам из национальных ассоциаций и УЕФА за приятные слова в адрес УАФ! Мы всегда открыты для обмена опытом и сотрудничества ради развития футбола!”, — написал Павелко.

Напомним, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.

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