УАФ получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола получает от УЕФА высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21. Об этом в частности, шла речь во время видеоконференции генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций-членов, передает УНН со ссылкой на сообщение президента УАФ Андрея Павелко в Facebook.
Во время указанной видеоконференции обсуждались итоги уже проведенных поединков турнира.
“Очень приятно, что во время этой онлайн-встречи была отмечена работа нашей команды сразу на нескольких направлениях. Это рекорд среди европейских стран в этот период по посещаемости матчей Лиги наций (17 770 зрителей на НСК „Олимпийский“, Украина — Германия), замечательное взаимодействие всех ответственных служб и организация поединка по размещению зрителей и соблюдения необходимых мер безопасности на трибунах, а также обеспечение совместно с органами государственной власти максимально удобного режима пересечения границы для иностранных футболистов, прибывших в Украину на поединки турнира.
Благодарен коллегам из национальных ассоциаций и УЕФА за приятные слова в адрес УАФ! Мы всегда открыты для обмена опытом и сотрудничества ради развития футбола!”, — написал Павелко.
Напомним, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.