Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна після жовтневих матчів проти Франції (1:7), Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0) посіла 23-тє місце, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА і УАФ.
Порівняно з попереднім рейтингом, Україна піднялася на одну позицію й має 1539 балів. Наша національна команда випередила Перу і тільки на 3 бали поступається збірній США. До топ-20 Україні не вистачає 8 пунктів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди — 15-е (-2), Австрія — 25-е (+2).
Примітно, що суперники України в Лізі націй займають наступні позиції: Іспанія — 6-ту (+1), Німеччина — 14-ту (0), Швейцарія — 16-ту (-1).