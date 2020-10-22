Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА

Порівняно з попереднім рейтингом, Україна піднялася на одну позицію й має 1539 балів. Наша національна команда випередила Перу і тільки на 3 бали поступається збірній США. До топ-20 Україні не вистачає 8 пунктів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди — 15-е (-2), Австрія — 25-е (+2).

Примітно, що суперники України в Лізі націй займають наступні позиції: Іспанія — 6-ту (+1), Німеччина — 14-ту (0), Швейцарія — 16-ту (-1).