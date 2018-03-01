Польский закон с запретом "бандеризма" сегодня вступает в силу

Президент Польши Дуда, подписав поправки в закон об ИНП 6 февраля, решил направить его в Конституционный суд, чтобы проверить соответствие его положений Конституции.

Одновременно с отправкой в КС, обновленный закон об ИНП опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша 14 февраля. Закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.

В Конституционном суде Польши сообщили, что рассмотрят закон об ИНП не раньше, чем через два месяца - уже после вступления в силу 1 марта.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.