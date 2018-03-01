Польський закон із забороною "бандеризму" сьогодні набуває чинності

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Зміни до закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", сьогодні набувають чинності у Польщі, повідомляє УНН.

Президент Польщі Анджей Дуда, підписавши поправки до закону про ІНП 6 лютого, вирішив направити його до Конституційного суду, щоб перевірити відповідність його положень Конституції.

Одночасно з відправкою до КС, оновлений закон про ІНП опублікували в офіційному Журналі законів Республіки Польща 14 лютого. Закон набирає чинності через 14 днів з дня публікації, за винятком двох статей, які вступають в силу через три місяці з дня публікації.

У Конституційному суді Польщі повідомили, що розглянуть закон про ІНП не раніше, ніж через два місяці - вже після набрання ним чинності 1 березня.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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