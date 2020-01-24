Польский Сейм одобрил скандальный законопроект, позволяющий наказывать судей

"Польский Сейм в четверг, 23 января, одобрил законопроект, предусматривающий наказание судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые назначения. "За" разработанный правящей партией "Право и справедливость" документ проголосовали 234 депутата, против - 211, 9 воздержались", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что теперь судьбу законопроекта должен решить президент Польши Анджей Дуда.

Ранее Польша одобрила критикуемый в ЕС закон о наказании судей. Отмечается, что судьи могут быть отстранены за участие в "деятельности политического характера" или если они будут действовать таким образом, что это может "повредить функционированию системы правосудия". Как утверждает ПиС, эта реформа необходима, чтобы сделать судебную систему Польше более эффективной.

Напомним, что консервативная партия "Право и справедливость", которая в 2015 году пришла к власти, осуществила судебную реформу, по которой критически высказывались как местные юристы, так и Европейская Комиссия. Недавно партия вновь одержала победу на выборах.

В Еврокомиссии критикуют введение судебной реформы. Накануне голосования за нее вицепрезидент Еврокомиссии Вера Юрова обратилась письмом к польским властям, в котором выразила свою обеспокоенность этими нормами. В письме она призвала Варшаву для консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы по правовым вопросам по этой реформе.

Как сообщалось ранее в УНН, Венецианская комиссия в середине января должна была проверить изменения в скандальные судебные законы Польши.