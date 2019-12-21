Польща схвалила критикований в ЄС закон про покарання суддів

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Польський парламент проголосував за покарання суддів, які сумніваються в законності судових рішень, а також застосовують законодавство ЄС та конституцію країни щодо суперечливих норм. Єврокомісія критикує цю реформу. Про це повідомляє DW, інформує УНН.