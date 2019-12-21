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Польша одобрила критикуемый в ЕС закон о наказании судей

Польша одобрила критикуемый в ЕС закон о наказании судей

Киев  •  УНН

 • 12157 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Польский парламент проголосовал за наказание судей, которые сомневаются в законности судебных решений, а также применяют законодательство ЕС и конституцию страны касательно противоречивых норм. Еврокомиссия критикует эту реформу. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Нижняя палата польского парламента в пятницу, 20 декабря, одобрила противоречивую судебную реформу, которую критикует Европейская комиссия. Закон, предложенный правящей партией "Право и справедливость" (ПиС), предусматривает возможность освобождения и применения других дисциплинарных мер в отношении судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые назначения. Также предусмотрено наказание, если судьи прямо будут применять конституцию страны или законы ЕС и таким образом будут обходить противоречивые законодательные реформы", - говорится в сообщ ны.

Отмечается, что судьи могут быть отстранены за участие в "деятельности политического характера" или если они будут действовать таким образом, что это может "повредить функционированию системы правосудия". Как утверждает ПиС, эта реформа необходима, чтобы сделать судебную систему Польше более эффективной, передает агентство Reuters.

"Правящая партия несколько смягчила свои требования, удалив из законопроекта норму, которая обязывала судей раскрывать свои настоящие имена в социальных сетях, в которых они представлены под псевдонимами. За законопроект еще должен проголосовать Сенат, где оппозиция имеет незначительное преимущество", - сообщает агентство AP.

В Еврокомиссии критикуют введение судебной реформы. Накануне голосования за нее вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова обратилась письмом к польским властям, в котором выразила свою обеспокоенность этими нормами. В письме она призвала Варшаву для консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы по правовым вопросам по этой реформе.

После того, как законопроект все же был принят, представитель польского правительства заявил, что Еврокомиссия, вероятно, выразила свое мнение, "не имея достоверной информации" о введенных изменений.

"Противоречивую реформу критикуют и в самой Польше. Ранее Верховный суд страны в своем заключении предположил, что в случае принятия этого законопроекта Польше, вероятно, придется выйти из ЕС. Несовместимость законопроекта законодательству ЕС также была подчеркнута юридическим бюро Сейма. В Польше прошли многотысячные протесты против этой реформы", - отмечает издание.

Напомним, что консервативная партия "Право и справедливость", которая в 2015 году пришла к власти, осуществила судебную реформу, по которой критически высказывались как местные юристы, так и Европейская Комиссия. Недавно партия вновь одержала победу на выборах.

Как сообщалось ранее в УНН, в Совете Европы считают, что Польша не выполняет антикоррупционные рекомендации ЕС.

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