Польський Сейм схвалив скандальний законопроект, що дозволяє карати суддів

"Польський Сейм у четвер, 23 січня, схвалив законопроект, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення. "За" розроблений правлячою партією "Право і справедливість" документ проголосували 234 депутати, проти - 211, 9 утрималися", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що тепер долю законопроекту має вирішити президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Польща схвалила критикований в ЄС закон про покарання суддів. Зазначається, що судді можуть бути відсторонені за участь у "діяльності політичного характеру" або якщо вони діятимуть таким чином, що це може "зашкодити функціонуванню системи правосуддя". Як стверджує ПіС, ця реформа необхідна, щоб зробити судову систему Польщі більш ефективною.

Нагадаємо, що консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемогу на виборах.

У Єврокомісії критикують запровадження судової реформи. Напередодні голосування за неї віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова звернулась листом до польської влади, в якому висловила своє занепокоєння цими нормами. У листі вона закликала Варшаву до консультацій з Венеціанською комісією Ради Європи з правових питань щодо цієї реформи.

Як повідомлялося раніше в УНН, Венеціанська комісія у середині січня мала перевірити зміни до скандальних судових законів Польщі.