Венеціанська комісія перевірить зміни до скандальних судових законів Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Венеціанська комісія відвідає з візитом Польщу 9-10 січня, щоб оцінити нові зміни до законів про судочинство. Про це йдеться в повідомленні на сайті Венеційської комісії, інформує УНН.
"2 січня 2020 року Венеціанська комісія отримала від маршала Сенату Польщі пана Томаша Гродзкі запит на висновок щодо змін до законів про судоустрій, прийнятих польським сеймом 20 грудня 2019 року. Ці поправки мають бути внесені розглянутий Сенатом на майбутній січневій сесії, тому Бюро Венеціанської комісії уповноважило підготувати терміновий висновок доповідачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що делегація Венеціанської комісії відвідає Варшаву 9 та 10 січня 2020 року для зустрічі з владою та іншими співбесідниками.
Раніше Польща схвалила критикований в ЄС закон про покарання суддів. Зазначається, що судді можуть бути відсторонені за участь у "діяльності політичного характеру" або якщо вони діятимуть таким чином, що це може "зашкодити функціонуванню системи правосуддя". Як стверджує ПіС, ця реформа необхідна, щоб зробити судову систему Польщі більш ефективною.
Нагадаємо, що консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемогу на виборах.
У Єврокомісії критикують запровадження судової реформи. Напередодні голосування за неї віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова звернулась листом до польської влади, в якому висловила своє занепокоєння цими нормами. У листі вона закликала Варшаву до консультацій з Венеціанською комісією Ради Європи з правових питань щодо цієї реформи.